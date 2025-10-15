El Plan de Lectura Provincial abre el plazo para solicitar ayudas para libros

Los menores empadronados en cualquier municipio de la provincia de Ourense puede solicitar desde hoy una ayuda económica para la compra de libros en librerías locales, gracias al Plan de Lectura Provincial impulsado por la Diputación. El programa, que cuenta con una inversión total de 350.000 euros, busca fomentar el hábito lector y el acceso a la cultura entre la juventud ourensana.

Para acceder a las ayudas— que consisten en la financiación de un libro por persona, con un importe máximo de 20 euros, que podrá utilizarse en los más de medio centenar de establecimientos comerciales de la provincia adheridos al programa—, es necesario realizar la solicitud a través de la página web del programa, www.plandelectura.depourense.gal.

El plazo de adquisición de los libros se extenderá hasta el 20 de diciembre y el listado de librerías donde se aplican las ayudas se puede consultar en la web oficial del Plan de Lectura.

Jornada informativa

Con motivo del inicio del plazo, la Diputación celebró ayer una jornada informativa en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, dirigida a los responsables de las librerías participantes. Durante el encuentro, se explicaron los detalles del funcionamiento del programa y se resolvieron las dudas planteadas por los establecimientos.

Además, cada librería contará con un cartel informativo para visibilizar su adhesión al plan y facilitar la identificación de los puntos de venta donde se pueden realizar estas adquisiciones, que son compatibles con otras ayudas con la misma finalidad, ya sean de carácter público o privado. La Diputación, en colaboración con el Concello de Ourense, reafirma así su apuesta por el fomento de la lectura y el apoyo al comercio local.