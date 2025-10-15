Piden dos años de cárcel a una madre por agredir a su hija

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense celebró este martes el juicio contra una madre y su hijo, a quienes la Fiscalía acusa de un delito de lesiones tras un altercado en el domicilio familiar que presuntamente dejó a la hija menor de la mujer con varios traumatismos.

Los hechos se desencadenaron durante una discusión en la que la madre supuestamente propinó una bofetada a su hija provocando su caída al suelo. Posteriormente, el hermano intervino arrastrándola por el suelo, lo que causó que la menor sufriese policontusiones y una lesión en la mano derecha. Todo ello según Fiscalía, pero no así según los acusados y testigos.

Durante la vista, la hija se acogió a su derecho a no declarar, mientras que la madre y el hermano defendieron que la agresividad partió de la menor tras descubrir la madre tabaco y cigarrillos electrónicos en el bolso de su hija que, en el momento de los hechos, tenía tan solo 13 años.

La mujer indicó que esperó a que se despertase para hablar de ello y cuando sucedió la niña se puso «a discutir y a reír». Ella la castigó y, entonces, según su versión, empezó con «mordiscos» y «puñetazos». «Es muy impulsiva, no es una niña que sepa gestionar sus emociones». Aseguró la progenitora que intentó evitar que su hija huyese de casa obstaculizando la puerta. Ahí «adivinó» hacia donde se dirigía un puñetazo y la menor acabó «golpeando la puerta». Así justifica las lesiones.

También declararon como testigos el padre de la menor, que trasladó a su hija a Urgencias, y la tía, que confirmó las dificultades emocionales de la joven que se encuentra en un centro de menores.

El abogado defensor solicitó la absolución, argumentando que la actuación de la madre estuvo dentro de los límites de la «autoridad parental». Para la Fiscalía los informes médicos no coinciden con la versión de los acusados y pide dos años de prisión para ambos, además de una indemnización de 2.800 euros.