Ourense presenta un programa de Halloween que aspira a llenar hoteles: del gorila hambriento a la madre de Psicosis

Ourense ya conoce el programa de su Noite de Medo, las propuetsas del Halloween del Concello de Ourense que se celebra el 31 de octubre, y que convertirá la ciudad en un paisaje que se irá recrudeciendo, según oscurezca, para ser tomado por asesinos con motosierra, Frankenstein, vampiros, la niña del Exorcista y nuevos personajes como un gorila gigante carnívoro, que ha sido incorporado por una de las anuales atracciones que cada año renueva la asociación vecinal de Chaioso. Los reyes del terror.

Una recreación de Halloween de la AA VV Chaioso. | Iñaki Osorio

Pero esos personajes siniestros son la alegría de los hoteles, pues «esperamos que ese fin de semana podamos rozar el lleno. Siempre es así», indican desde el Hostal Lido de Ourense. Tienen muy pocas reservas por ahora, pues aún falta más de medio mes.

Igualmente, desde hostal Zarampallo, NH , así como fuentes de Francisco II o Princess, confirman que el ocio es uno de los factores fundamentales de buena ocupación en la ciudad en fin de semana, junto a los que vienen a las termas o los peregrinos del Camino de Santiago.

Sin embargo, Halloween o Entroido rompen la baraja. Lleno asegurado. Lido, que acoge mucha gente joven por su ubicación en el centro y y tarifas asequibles, afirma que «desde que hay esta fiestas como Halloween llenamos siempre, es un atractivo enorme. Pero seguro que el grueso de reservas vendrá en unos días».

En ediciones festivas, la alta demanda obligó incluso a quienes venían a disfrutar de esta fiesta a pernoctar en hostales u hoteles de otros municipios limítrofes.

Un programa terrorífico

Esta nueva edición de la Noite de Medo, organizada desde el Concello de Ourense, arrancará el día 31 a partir de las 17.00 horas, con la oferta menos «cruenta»: los talleres de calabaza en el Parque de San Lázaro. De 17.00 a 19.45, habrá un taller de maquillaje en el mismo parque San Lázaro, otra oferta amable y sin traumas para los más pequeños.

El Túnel del Terror, que se ubicará en Bispo Cesáreo, ofrecerá, de 18.00 a 23.00 horas, una oferta que será todavía más adecuada para público infantil, al igual que el desfile de Halloween , que dará comienzo las 19.00 horas y discurrirá por el parque de San Lázaro y la calle del Paseo hasta la plaza Mayor, con todos los personajes imaginables, que tomarán las calles salidos en su mayoría de películas de terror.

La animación de calle continuará a las 19.45 en la zona de los vinos, que será uno de los epicentros por donde circularán atemorizando o provocando a la parroquia los personajes de la animación dinámica o en movimiento, muchos dentro de la propuesta de la Asociación de Vecinos de Chaioso, de Maceda, los auténticos «amos» de la escenificación del terror.

Heredeiros da Crus

Habrá un concierto, a las 20.00, de Oviravai, en la plaza Mayor. El broche final será el concierto del grupo de rock gallego Heredeiros da Crus, cuyo concierto será en la calle Progreso entre las 23.00 a las 00.45 horas, ya en la madrugada del día 1 de noviembre.

No faltará un clásico de todas las fiestas de Ourense, la actuación de la Gramola, en un especial Halloween, en la Plaza Mayor de 00.00 a 3.00 de la mañana, así como una sesión especial de la Gramola, que prolongará la fiesta hasta la madrugada.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, destacó la consolidación de esta cita como un referente en el panorama festivo nacional. «Ya es un clásico y el mejor Halloween de toda España. Comenzamos a potenciar esta celebración en 2019 y, tras el parón de la pandemia, la reforzamos año tras año y las distintas ediciones fueron un éxito».

Chaioso trae 135 figurantes, desde las novicias "asesinas" a un gorila carnívoro y sanguinarios personajes del terror

El Pasaje de Terror del pueblo de Chaioso, en Maceda, es ya un clásico del verano y sus vecinos, tanto los residentes habituales como los que se desplazan de distintos puntos de España para formar parte de esta cita ourensana, actúan como auténticos profesionales y serán los encargados de poner el grueso de la animación callejera en el Halloween de la capital.«Seremos en total 135 personas las que haremos estos pasajes, con personajes de filmes de terror, unos en movimiento por las calles, en especial por la noche y en la zona de vinos, y el espectáculo estático, que se desarrollará en la plaza Mayor», explica José Manuel Garrido, miembro de la Asociación de Vecinos de Chaioso.

Entre los personajes en movimiento estarán este año «una nueva incorporación que compramos el pasado año, un gorila de 2,60 metros de alto con mecanismo hinchable, que llevarán dos niñas de los lados e irá haciendo que devora una pierna», indica José Manuel con el humor negro necesario para diseñar este programa de Halloween. Además, rodarán por la calle personajes sangrientos inspirados en películas, como los de La matanza de Texas, «con motosierras reales, que solo hacen el sonido pero a las que quitamos la cadenas para que no haya riesgos», afirma Garrido.También estarán circulando personajes clásicos como la espeluznante madre de Psicosis; la niña del Exorcista con todo su atrezo demoniaco; Frankenstein y muchos más.Pero el espectáculo novedoso y estático que se ofrece este año en plaza Mayor es el que protagonizan unas monjas novicias. Otro clásico no muy agradable de jóvenes novicias que dan a luz en el escenario a «hijos del pecado», y recaban ayuda del público para que les ayude en el parto de lo que «viene a ser un Anticristo», explica José Manuel Garrido. Es decir, que esta historia pasada de tono, aunque esté dulcificada por el buen humor del elenco, «es una vez más un guion de película, no es nuestro», explica. Además, entre los vecinos o socios de AA VV Chaioso, están algunos que son actores y se desplazan desde distintos puntos de España para estos números.