O Carballiño, Boborás y Maside forman a 16 jóvenes
En talleres de carpintería y jardinería
A. F.
Ourense
El salón de plenos del Concello de O Carballiño acogió ayer la entrega de diplomas de los participantes en el Taller de Emprego para jóvenes, Carbomas 2025, compartido por los concellos de O Carballiño, Maside y Boborás. Formó a 16 alumnos menores de 30 años en carpintería y jardinería.
En O Carballiño se rehabilitó el paseo de Toscaña y se creó el jardín aromático de la piscifactoría, donde se colocó además un reloj solar. En Maside se hicieron trabajos de carpintería y jardinería en el Pozo do Lago y se arreglaron todos los jardines de la zona de la piscina municipal. En Boborás se realizó un parque infantil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna en Ourense no tenía ninguna medida cautelar
- Ourense vuelve a bañarse en su historia
- Las colas en el Imserso: 5 horas de espera para recibir migajas