O Carballiño, Boborás y Maside forman a 16 jóvenes

El salón de plenos del Concello de O Carballiño acogió ayer la entrega de diplomas de los participantes en el Taller de Emprego para jóvenes, Carbomas 2025, compartido por los concellos de O Carballiño, Maside y Boborás. Formó a 16 alumnos menores de 30 años en carpintería y jardinería.

En O Carballiño se rehabilitó el paseo de Toscaña y se creó el jardín aromático de la piscifactoría, donde se colocó además un reloj solar. En Maside se hicieron trabajos de carpintería y jardinería en el Pozo do Lago y se arreglaron todos los jardines de la zona de la piscina municipal. En Boborás se realizó un parque infantil.