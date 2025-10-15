Un letrado judicial filtró datos de casos y víctimas y prostituyó a dos mujeres vulnerables en Ourense

Era un profesional de la justicia de los que atesoran uno de los niveles más elevados en el sistema. Letrado de la administración judicial —el cargo que antes se denominaba secretario—, el jefe de la oficina de funcionarios, el encargado de dar fe pública. Un hombre que ostentaba esa alta responsabilidad en un juzgado de Ourense reconoce que cometió dos delitos de revelación de secretos y prostitución, por los que acepta 4 años en suma, dos por cada uno, además de multas. Las dos víctimas de la explotación sexual en un piso que él tenía alquilado eran vulnerables, personas con pocos recursos. La información sobre varios casos judiciales de la sede en la que trabajaba se la remitió a una mujer que sufrió violencia de género, a la que, según la instrucción, intentó convencer para que se prostituyera, y después le facilitó información sobre su procedimiento y sobre otros casos, supuestamente para conseguir mantener relaciones sexuales con ella. El acusado, en libertad por esta causa, no desempeña funciones públicas desde hace más de dos años. Estuvo de baja y tiene reconocida una incapacidad absoluta por un trastorno psíquico que está documentado en informes.

Tras una larga instrucción, que empezó en 2022 en unas diligencias secretas en Instrucción 1 de Ourense, el magistrado acuerda la apertura de juicio oral en un auto del pasado 1 de octubre. La resolución fue emitida un día después de que, el pasado 30 de septiembre, la Fiscalía presentase un escrito de acusación, en conformidad con la defensa. En ese documento aparecen la firma del acusado, el abogado defensor y la fiscal del caso. El encausado reconoce lo que hizo y avanza su propósito de zanjar la vía penal con una conformidad, pero el pacto no tendrá efectos plenos hasta que las partes y él ratifiquen el acuerdo en la sala de vistas de uno de los juzgados de lo Penal de Ourense. Tras ese acto, la sentencia será definitiva. La ley permite suspender de forma individualizada penas que, por separado, no exceden los 2 años por delito.

Expediente disciplinario

El acuerdo anticipado por escrito establece 24 meses de prisión, 2 de suspensión para empleo o cargo público y 2.700 euros de multa por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por el de prostitución, el letrado judicial aceptará 2 años, multa de 3.240 euros y 4 años de inhabilitación para empleo, cargo público o ejercicio de cualquier oficio o profesión que pueda tener relación con menores de edad, durante 4 años. El acusado carece de antecedentes penales previos. Cuando comenzó la causa contra él con una investigación de la Guardia Civil, fue objeto de un expediente disciplinario. Esa vía se suspendió porque los procedimientos penales tienen preferencia. Como ya se encuentra incapacitado y no ejercerá más como funcionario de justicia, el expediente se archivará y la pena de inhabilitación pública tampoco tendrá que aplicarse en la práctica.

El delito de descubrimiento y revelación de secretos está estructurado en las numerosas conversaciones por WhatsApp que el hombre mantuvo con una mujer, a la que le reveló datos de procedimientos judiciales, a veces tomando fotos. El acusado tuvo acceso a la información por su condición de funcionario público en un juzgado de Ourense. Las comunicaciones por la aplicación de mensajería suponen una prueba contundente de la revelación ilegal de datos.

Las conclusiones del juez instructor

En un auto del pasado 16 de septiembre en el que el magistrado instructor daba la fase de investigación por finalizada, el juez relata cómo el encausado, «prevaliéndose de su condición de letrado de la administración de justicia» intentó convencer a esta mujer «para que se dedicase a la prostitución, aprovechándose de la situación provocada por ser víctima de violencia de género». Ella no quiso. Según el instructor, «con la única intención de conseguir mantener relaciones sexuales» con esa mujer, el acusado le suministró información sobre cómo avanzaba su procedimiento, «insinuándole, en más de una ocasión, que la iba a ayudar y que no tenía que preocuparse de nada».

El magistrado indica en el auto que el acusado envió a esa mujer fotos íntimas, incluso imágenes de otra víctima de violencia, que extrajo de unas diligencias de su juzgado. Además, según dice el juez, el letrado suministró información relativa a la condición de víctimas de violencia de género que tenían dos mujeres, así como datos sobre otras personas y causas, «todo ello sin autorización», subraya el juez en el auto. Según esa resolución, el letrado intentó convencer a tres mujeres «para que se dedicasen a la prostitución, prevaliéndose de la situación delicada que tenían en ese momento por disponer de escasos recursos económicos».

Tras estas conclusiones plasmadas por el magistrado, la Fiscalía, la defensa y el encausado respaldan un escrito que señala cinco hechos de revelación de secretos y uno sobre el delito de prostitución. El 23 de junio de 2021, sobre las 15 horas, el letrado judicial facilitó a esa mujer datos personales y envió fotografías de índole sexual pertenecientes a las partes intervinientes en un proceso. El 11 de junio le había aportado información sobre una entrada y registro en la que este secretario estuvo. Dio datos sobre el dinero incautado.

El 14 de junio de 2021, después de una diligencia de reconstrucción de los hechos, el alto funcionario reveló datos sobre la fallecida Nerea Añel, desaparecida en 2020 y víctima de una muerte que dio lugar a un proceso por homicidio contra su novio, absuelto por el TSXG. El 14 de septiembre de 2021, en el marco de otras diligencias urgentes por un procedimiento de violencia de género, el letrado judicial envió a esa mujer por WhatsApp datos personales de la víctima y de la agresión sufrida.

Al día siguiente, de nuevo en un contexto de un procedimiento de violencia machista, el letrado judicial reveló datos personales de una víctima de numerosos casos.

El encaje de estos hechos en el Código Penal

En esta actuación reiterada de difusión de información sensible sobre procedimientos judiciales y víctimas, unos hechos que el acusado asume, se basa el delito de revelación de secretos, que regula el artículo 417.2 del Código Penal. Castiga a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, y que no deban ser divulgados», advierte la ley.

«El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución» cometerá delito, según establece el artículo 187.1 del Código Penal. «Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica» es una de las circunstancias en las que se entiende que hay explotación sexual.

Entre el 5 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, este letrado judicial tuvo un piso alquilado en el centro de la ciudad de Ourense. Durante esos meses, y actuando «con conocimiento de la situación de precariedad económica» de dos mujeres, contactó con ellas para que ejerciesen la prostitución en la vivienda. Según el escrito de conformidad, las dos víctimas accedieron; poco después lo dejaron de forma voluntaria.