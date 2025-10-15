Ecoalojamientos turísticos en Cenlle, Lobios y Ribadavia

La Diputación de Ourense movilizará 629.822,95 euros en ayudas, de los que 212.000 van destinados a construir ecoalojamientos turísticos en la provincia. Las primeras propuestas son para los concellos de Cenlle, Lobios y Ribadavia.

La junta de gobierno provincial resolvió las alegaciones presentadas al concurso para la concesión de subvenciones para la construcción de ecoalojamientos. Estas ayudas servirán para su edificación o instalación en municipios con oferta reducida o inexistente de infraestructura turística, que conforman el área de intervención del Plan de Sustentabilidade Turística Ourense Colle Velocidade, Vilas Históricas e Termais, integrada por los municipios de Arnoia, Bande, Boborás, Baños de Molgas, Cortegada, Cenlle, Castrelo de Miño, O Carballiño, Leiro, Lobios, Monterrei, Muíños, Punxín, Ribadavia, Verín, Allariz y Castro Caldelas, a los que fue dirigida esta convocatoria.

Una vez resueltas las alegaciones, las propuestas aprobadas en esta convocatoria estarán en los municipios de Cenlle, Lobios y Ribadavia. Es una concesión, en régimen de concurrencia competitiva, y su convocatoria, dentro del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, es financiado por la Unión Europea, la Axencia de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo.

Por otra parte, la junta de gobierno de la Diputación de Ourense, reunida ayer, también acordó dar 99.983,31 euros a un total de 96 asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia, para la organización de actividades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio 2025. A cooperación municipal,destina esta semana 275.339,64 euros en ayudas a Lobeira, Carballeda de Valdeorras, Entrimo, Monterrei, Verín, Cortegada y Bande, para la mejora de infraestructuras, equipamientos, reparación y ampliación de viales y mejoras en pavimentos y espacios públicos. Reparte 42.500 a entidades culturales y deportivas: a la Coordinadora da Festa da Istoria, Federación Galega de Remo, la Federación de Xogadores de Mus y al Programa de Orientación Rumbo.