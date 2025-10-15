Ecoalojamientos turísticos en Cenlle, Lobios y Ribadavia
La Diputación moviliza 629.822 euros en ayudas, de los que 212.000 son para la construcción de este tipo de inmuebles
La Diputación de Ourense movilizará 629.822,95 euros en ayudas, de los que 212.000 van destinados a construir ecoalojamientos turísticos en la provincia. Las primeras propuestas son para los concellos de Cenlle, Lobios y Ribadavia.
La junta de gobierno provincial resolvió las alegaciones presentadas al concurso para la concesión de subvenciones para la construcción de ecoalojamientos. Estas ayudas servirán para su edificación o instalación en municipios con oferta reducida o inexistente de infraestructura turística, que conforman el área de intervención del Plan de Sustentabilidade Turística Ourense Colle Velocidade, Vilas Históricas e Termais, integrada por los municipios de Arnoia, Bande, Boborás, Baños de Molgas, Cortegada, Cenlle, Castrelo de Miño, O Carballiño, Leiro, Lobios, Monterrei, Muíños, Punxín, Ribadavia, Verín, Allariz y Castro Caldelas, a los que fue dirigida esta convocatoria.
Una vez resueltas las alegaciones, las propuestas aprobadas en esta convocatoria estarán en los municipios de Cenlle, Lobios y Ribadavia. Es una concesión, en régimen de concurrencia competitiva, y su convocatoria, dentro del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, es financiado por la Unión Europea, la Axencia de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo.
Por otra parte, la junta de gobierno de la Diputación de Ourense, reunida ayer, también acordó dar 99.983,31 euros a un total de 96 asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia, para la organización de actividades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio 2025. A cooperación municipal,destina esta semana 275.339,64 euros en ayudas a Lobeira, Carballeda de Valdeorras, Entrimo, Monterrei, Verín, Cortegada y Bande, para la mejora de infraestructuras, equipamientos, reparación y ampliación de viales y mejoras en pavimentos y espacios públicos. Reparte 42.500 a entidades culturales y deportivas: a la Coordinadora da Festa da Istoria, Federación Galega de Remo, la Federación de Xogadores de Mus y al Programa de Orientación Rumbo.
