Cortan el tramo derecho del enlace de la AG-53 con la AG-54 y la A-52

Las obras de renovación del pavimento en la autovía Dozón-Ourense (AG-53) avanzan a buen ritmo y se adelanta el corte de la calzada derecha entre el enlace con la AG-54 y el de la A-52 desde hoy hasta el viernes. Debido a la agilización de estos trabajos en la AG-53 y a la previsión de lluvias la próxima semana, se adelantan las actuaciones y desde hoy se establece el cierre de la calzada derecha en el tramo entre los puntos kilométricos 79,000 y 87,000.

Este corte será desde las 08.00 hasta las 20.00 horas del viernes y afectará, de forma más concreta, al tramo entre el enlace con la AG-54, en torno al punto kilométrico 79,000, y el enlace con la A-52 y la OU-402 en el kilómetro 87,000. La alternativa de circulación consistirá en que el tráfico se desvíe de la AG-53 hacia la AG-54, y de esta, tomando la salida del enlace de Maside y circulando por la variante de Maside a la N-541 en dirección Ourense hasta la N-120, donde se podrá incorporar a la A-52. Habrá carteles informativos del itinerario.