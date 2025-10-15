La CIG ve un aumento de siniestralidad en la pizarra por la «precariedad»
A. F.
La Federación de la Construcción y la Madera de la CIG de Ourense denuncia que «las condiciones de precariedad que padecen la mayoría de los trabajadores del sector de la pizarra están disparando los accidentes laborales». Pone como ejemplo reciente que este lunes una empleada resultó herida tras caer por un barranco de más de 10 metros de desnivel, mientras que un trabajador de una pizarrera de Vilamartín de Valdeorras falleció hace poco más de un mes tras precipitarse por una escombrera con la excavadora que manejaba.
Desde esta central sindical señalan que estas condiciones laborales «nefastas» se registran en un sector que ya tiene la jornada máxima autorizada y en el que a mayores se hacen horas extraordinarias de forma diaria, lo que provoca, según la CIG, un mayor peligro de accidentes por falta de descanso.
«Hay que sumarle el alto número de personas afectadas de silicosis como consecuencia de largos periodos de exposición al polvo de sílice», añade.
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna en Ourense no tenía ninguna medida cautelar
- Ourense vuelve a bañarse en su historia
- Las colas en el Imserso: 5 horas de espera para recibir migajas