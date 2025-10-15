Las aulas de teatro de la UVigo inician el curso con todas las plazas cubiertas

Un año más, los universitarios del campus de Ourense tendrán una oportunidad para intercalar las aulas con las bambalinas. Y es que por 35º curso ininterrumpido se organizan en todas las sedes de la UVigo las Aulas Universitarias de Teatro, que en la ciudad de As Burgas dará cabida a 50 actores, con todas las plazas cubiertas como viene siendo habitual en los últimos años, según afirma el responsable de las aulas en Ourense, el dramaturgo, docente y artista Fernando Dacosta.

Esta actividad da cabida a todos los niveles organizando a los alumnos en tres grupos, en los que desde los que van a comenzar en el arte hasta los que llevan toda la vida en el mundo de la interpretación tendrán igualdad de opciones para formarse y mostrar el trabajo del curso en escenarios privilegiados.

El aula Cordalia, destinada a la iniciación, montará una pieza de teatro de calle para la Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense (MITEU) en abril; el grupo Cordelia, de nivel intermedio, representará sus escenas en el Teatro Principal; mientras que Maricastaña, la compañía avanzada, preparará un espectáculo con el que girará por varias localidades, además de clausurar el propio MITEU.

En el día de ayer se dio el pistoletazo de salida a las Aulas con la jornada de presentación, en la que se dio la bienvenida tanto a los nuevos como a los viejos miembros, y se explicó cómo sería la dinámica del curso y los montajes que se realizarán a lo largo de él.

Octubre, cargado de teatro

La jornada de presentación fue también el inicio de lo que será un mes de octubre lleno de ofertas teatrales en la ciudad de As Burgas. El 15 de octubre, a las 20.00 horas en el Teatro Principal, el grupo Maricastaña ofrecerá la última función de Ludovico 2.5, la obra versión libre de La Naranja Mecánica con la que giraron el curso pasado; mientras que mañana da inicio la 18ª edición del Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO), que durante las próximas dos semanas traerá a la ciudad termal a casi 20 compañías de Galicia, Madrid, Extremadura o Argentina.

Un teatro abierto a todos

La compañía Sarabela Teatro es la encargada de dirigir las aulas en todos los campus de la Universidade de Vigo. Y en el caso de Ourense, es la responsable de los grupos desde que se inició el programa hace 35 años. Dacosta explica que el convenio nace por la gran capacidad docente de la compañía, pues «aparte de actores, temos titulacións de pedagoxía, arte dramática ou filoloxía», explica.Y aunque la exigencia por un buen trabajo está presente, el principio de que cualquiera puede hacer teatro pesa aún más. Tanto es así que la admisión no funciona por cástings, y en las aulas puede inscribirse también gente de fuera de la universidad si no se llenan las plazas.Todo en un ambiente donde la evolución está más que asegurada: son recurrentes los actores que comienzan en el grupo de iniciación y acaban actuando en el avanzado. Aparte, a lo largo de los años han pasado por las aulas alumnos que ahora trabajan profesionalmente en el campo audiovisual.