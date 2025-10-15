El apuñalamiento de Feilas pudo originarse por deudas

La investigación por la presunta tentativa de homicidio registrada este lunes en el municipio ourensano de Vilardevós avanza mientras el arrestado permanece bajo custodia de la Guardia Civil. El hombre, de 63 años, fue detenido en el hospital comarcal de Verín, donde estaba siendo atendido por una herida en la mano, presuntamente autoinfligida tras la agresión. Según fuentes del instituto armado, el detenido explicó que acudió a la vivienda de la víctima para reclamarle una deuda. Se cree que entre ambos existía una mala relación previa.

El suceso tuvo lugar sobre las 16.00 horas en una casa de la parroquia de Feilas, donde residía la víctima, un vecino de 65 años que resultó herido de gravedad tras recibir hasta 23 puñaladas. Fue él quien logró alertar a los servicios de emergencia. Al lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Vilardevós, Guardia Civil, una ambulancia medicalizada y un helicóptero del 061, que trasladó al herido al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece ingresado en estado grave, aunque no se teme por su vida.

La Guardia Civil continúa con la toma de declaraciones y otras diligencias para esclarecer lo ocurrido, a la espera de que la víctima pueda prestar testimonio. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que el detenido pase este miércoles a disposición judicial en el juzgado de Verín tras pasar dos noches en los calabozos de la villa.

El presunto agresor se había trasladado desde Barcelona hace algunos años y residía en la misma localidad que la víctima, quien, según la alcaldesa del municipio, Eva Gamote, era un vecino «de toda la vida». Precisamente un vecino de la parroquia de Feilas, Francisco Arias, entrevistado por Diario do Támega lamentaba los hechos y aseguraba que el agredido es «todo lo contrario» a una persona conflictiva «es una bella persona a la que quiero mucho», dice el hombre que se encontró con la ambulancia y no pudo ver el estado de su amigo con el que «me sentaba todas las mañanas».