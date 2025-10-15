Acepta nueve meses de prisión por intentar forzar a una mujer a masturbarlo en un pub

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ha condenado este martes a un hombre por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El acusado deberá abonar 3.000 euros de indemnización a la víctima y pagar una multa de cinco euros diarios durante cuatro meses. Además se enfrenta a nueve meses de prisión.

La sentencia fue dictada tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa, lo que permitió reducir la pena inicialmente solicitada —dos años de prisión— a nueve meses de cárcel, al no haberse consumado el delito. El hombre, pese a contar con antecedentes por delitos de la misma índole, no ingresará en prisión al no ser considerado reo habitual y al ser una pena de prisión inferior a los 2 años. Todo ello con la condición de que no vuelva a delinquir en los dos próximos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 al 10 de junio de 2023. Según el escrito fiscal, el acusado, trabajador de un pub de Ourense, entabló contacto con la víctima y sus amigas, a quienes facilitó pulseras para acceder más tarde esa misma noche a otro local en el que también trabajaba.

Una vez en ese establecimiento, el acusado las invitó a copas y estableció conversación con la víctima, a la que llegó a besar con su consentimiento. Pero en un momento dado, la apartó de su grupo de amigas y le susurró al oído que vayan «a hacer guarrerías».

Fue entonces cuando se desabrochó el cinturón y sacó sus genitales del pantalón mientras le ordenaba a la mujer «hazme una paja», a lo que esta se negó, insistiendo entonces el acusado diciendo «sí me la vas a hacer», mientras sujetaba su mano.

Una de sus amigas, que seguía manteniendo contacto visual con la víctima, la notó «asustada» e intentado separarse del acusado a quien vio «enfadado». Se acercó a ambos y logró zafar a la mujer, saliendo del establecimiento, siendo perseguidas por el acusado insistiendo en que, tras haberlas invitado a copas, le tenían que «pagar».