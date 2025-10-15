Abre un Claudio Express en Verea, el único súper del pueblo

El Concello de Verea cuenta con un Claudio Express en un complejo con gasolinera del lugar de Casal de Bispo, tratándose del único supermercado que hay en el municipio, por lo que su apertura supone mejorar los servicios esenciales para esta población rural. La tienda dispone de una sala de ventas de setenta metros cuadrados, en la que ofrece un surtido de unas 600 referencias de alimentación, droguería e higiene. El amplio horario de apertura de las instalaciones, que también cuentan con servicio de gasóleo a domicilio, butano y boxes de lavado y aspirado, favorece una mayor comodidad a los clientes para hacer la compra.