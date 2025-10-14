Yoga para combatir la soledad

Cruz Roja retomó la semana pasada varios de sus cursos para mayores de 65 años. La organización pretende así ayudar a este colectivo a enfrentarse a un problema cada vez más acusado: la soledad no deseada.

El objetivo es ampliar la red social de los usuarios que se inscriban a través de actividades adaptadas y que estén vinculadas a hábitos de vida saludable o a trabajar las funciones cognitivas deterioradas.

Estas actividades se encuentran integradas dentro del proyecto «Enrédate», un proyecto provincial financiado por los fondos del IRPF y de la Xunta de Galicia. Se trata de una iniciativa que «conlleva una serie de intervenciones», explica José Antonio Fernández, técnico del área de mayores de Cruz Roja, «tanto a nivel de sensibilización, de trabajo comunitario, de actividades concretas con personas mayores para que amplíen su red social y hagan tanto actividades significativas en el contenido como también de relación con otras personas para ampliar su red social y evitar estas situaciones de aislamiento en la sociedad».

Durante el verano se mantuvieron las actividades de yoga y los paseos en grupo, puesto que son dos ejercicios que durante las primeras horas matinales no conllevaban ningún riesgo para el grupo, aunque en el caso de la mayoría desde la organización decidieron pausar estos encuentros hasta el comienzo de septiembre debido a las altas temperaturas estivales.

Así, este mes darán comienzo de nuevo los diversos cursos que ofrece este área de mayores de Cruz Roja, entre los que se pueden encontrar están los infalibles talleres de ganchillo o manualidades, desde el novedoso «mindfulness», hasta clases para bailar bachata o ejercicios dedicados a preservar y cuidar su memoria.

Los talleres o clases varían en función de los voluntarios que se adscriban a Cruz Roja. «Por ejemplo, en un momento dado tuvimos un taller de teatro en La Gudiña», explica Fernández.

Para optar a este tipo de iniciativas se debe, en primer lugar, ponerse en contacto con la sede de Cruz Roja en Ourense, y de ahí el equipo conveniente otorgará al usuario una cita presencial para llevar a cabo la evaluación acorde.

En función de la situación de la persona se le van ofreciendo respuestas desde los distintos proyectos y también en función de sus propias capacidades ya que hay personas que están en plenas capacidades y buscan paliar la soledad. Pero también hay otras que «su mayor necesidad es un acompañamiento al médico y llevarla al centro de salud», relata Fernández.

«En cambio otras personas a lo mejor necesitan más esta parte de prevención de soledad no deseada porque realmente, aunque sean válidas a nivel de salud, pero necesitan esa parte social y si no, a lo mejor no tienen esa motivación para salir de casa, para conocer a otra gente, para hacer esa red o el vínculo con otras personas», expone este técnico de la organización.

Herminda Suárez, una de las participantes de la clase de yoga, anima a «todas las señoras y las que no sean tan señoras» a acudir a estas clases puesto que «se está muy bien y se aprende mucho, por lo menos yo», declara a sus 81 años, «animaría a todos a venir a todo lo que está aquí».

«me encanta yoga y muchas otras de las cosas que hago en Cruz Roja», comienza «Aparte de que hacemos yoga, que está muy bien y aprendemos mucho, somos como una familia. Lo notó hasta el profesor cuando vino», ríe esta alumna de 76 años, demostrando que nunca es tarde para aprender, para hacer amigos o incluso, escoger a una «nueva familia».