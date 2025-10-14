La Xunta invierte 1,5 millones en la OU-212, en Avión y Beariz

La Xunta destina 1,5 millones de euros a la mejora de un tramo de 6 kilómetros de la carretera autonómica entre Beariz y el desvío al núcleo de Couso, que permitirá la ampliación de la plataforma hasta los 7 metros, la rectificación de una curva en Beariz y la humanización de la travesía de Liñares, en la que se habilitarán aceras y bandas de aparcamiento.

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, supervisó ayer, junto a los alcaldes de Avión y Beariz, Antonio Montero y Manuel Prado, el estado de las obras en la OU-212. Se acondicionará un tramo de 6 kilómetros entre el centro urbano de Beariz, a la altura del punto kilométrico 6+250, y el desvío al núcleo de Couso, en Avión, en el kilómetro 12+620. Pardo explica que se va ampliar la plataforma del vial hasta los 7 metros, se rectificará una curva en Beariz en el p.k. 7+350, y se humanizará la travesía de Liñares en la zona urbana en Avión. A mayores, se acondicionarán los accesos a la OU-212, se renovará la iluminación y barandillas de protección peatonal y nuevas señales.