Los salones del automóvil: con 27 marcas y 650 coches

Cuenta atrás par a que el Expourense se llene de bólidos en oferta. La Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (A.C.A.U.T.O) organiza durante los dos próximos fin de semana las 16ª edición del Salón del Automóvil. A partir de este viernes 17 al domingo 19 de octubre el escaparate será para coches de último modelo, mientras que el fin de semana los expuestos serán los vehículos de ocasión.

Una cita que no escatimará en números. Las 15 empresas que conforman la asociación estarán en Expourense para ofrecer la compra de más de 650 vehículos de hasta 27 marcas diferentes. Aparte de los fabricantes más habituales, habrá también hueco para propuestas de lujo, como Porsche, y un considerable espacio para marcas 100% eléctricas, como la española Ebro, BYD o Leap Motor, el sello chino de Stellantis.

La A.C.A.U.T.O. ve en este 16º Salón del Automóvil una gran oportunidad para llevar a cabo una gran necesidad como es rejuvenecer el parque móvil de Ourense. Y es que los coches de la provincia termal son los más antiguos de España: su edad promedio es de 17 años, cuando la media nacional se sitúa en los 14,5.

Para animar a la compra, Expourense contará con varios incentivos, destacando por encima de todos la posibilidad de llevarse una buena rebaja en su nuevo vehículo, pues se sorteará un cheque regalo de 6.000 euros entre todas las transacciones que se lleven a cabo durante el Salón. Y para quien acuda en busca de un coche familiar, que sepa que lo podrá buscar sin distracciones gracias al servicio de ludoteca gratuito que habrá durante todos los días. Un evento al que se podrá entrar por una entrada de 3 euros, aunque los niños de menos de 12 años entrarán gratis.

El Salón contará un año más con su cara benéfica de la mano de Cáritas Ourense, que recibirá 15 euros por cada vehículo vendido. Las dos entidades colaboraron por primera vez en 2016, y ya han recaudado más de 40.000 euros para causas solidarias.