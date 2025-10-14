Puesta en valor del Santuario das Ermidas, el tesoro de O Bolo

El Santuario das Ermidas, en el Concello de O Bolo, es un referente del patrimonio religioso y cultural gallego, por el que pasan anualmente más de 8.000 visitantes, siendo uno de los principales recursos turísticos de la zona. Ante la importancia de este monumento, la Diputación colabora con las obras de mantenimiento y conservación que se están llevando a cabo. La restauradora Sofía Anta explica que el Santuario está en «un estado general aceptable» y que las intervenciones que se están ejecutando son en aspectos puntuales como limpieza, tratamientos, consolidación de elementos sueltos, entre otros».

El presidente provincial, Luis Menor, realizó ayer una amplia visita al lugar, acompañado por el alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García; y el administrador diocesano de la Diócesis de Astorga, Francisco Javier Gay Alcain. Estuvieron guiados por el custodio del Santuario, José Vega y por la restauradora, Sofía Anta, y conocieron al detalle la historia de este lugar muy concurrido por turistas. Menor destacó «la labor social que aquí se realiza a pro de los más vulnerables» y se comprometió a que, en la medida de las posibilidades de la Diputación, se continuará la ayudar en la restauración cultural y monumental de este monumento pero, sobre todo, «en esa labor social tan necesaria de ayudar a quien nos necesita».

El Santuario das Ermidas o «perla do barroco», declarado Bien de Interés Cultural, tiene un incalculable valor «religioso, cultural e histórico», señala Menor, quien felicitó a la Diócesis por mantener este referente en tan buen estado y de convertirlo también «en el refugio» de muchas personas que encuentran aquí «una gran familia». Por su parte, el administrador diocesano de Astorga agradeció al igual que al alcalde de O Bolo, la visita y la colaboración de la Diputación y dijo que este Santuario es «un centro con un valor religioso y cultural impresionante, por su valor artístico y por encontrarse en este enclave natural, capaz de aglutinar fe y cultura para todos».

Este santuario fue construido en el siglo XVII, en el honor a la Virgen de las Ermitas, descubierta por pastores en una cueva del lugar. Su entorno natural está rodeado por los impresionantes cañones del río Bibei.