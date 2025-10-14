El PSOE reclama una unidad integral de ictus en el CHUO
Ourense es la única provincia gallega sin este servicio | Piden también mejorar el transporte
d. a.
Ourense sigue siendo la única provincia gallega sin una unidad integral de ictus operativa 24/7, lo que obliga a derivar pacientes graves al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Carmen Rodríguez Dacosta, diputada en el Parlamento de Galicia, subrayó que “cada minuto cuenta para evitar la muerte o secuelas graves” y denunció la falta de cronograma para implantar la unidad, insistiendo en la necesidad de equidad sanitaria para la población más envejecida de Galicia.
Natalia González Beneitez, voceira del grupo municipal socialista, recordó que el PSOE lleva más de cinco años impulsando este servicio y que, si la Xunta y el PP no asignan partida económica en los presupuestos de 2026, presentarán una emenda para garantizar su puesta en marcha. Destacó la urgencia de mejorar el transporte sanitario para pacientes con sospecha de ictus, cuya logística actual genera retrasos pese a la activación del código ictus.
Los socialistas piden: dotación completa de personal especializado, equipamiento para trombectomías mecánicas y resonancias de urgencia, integración en el Plan Galego de Atención al Ictus, informes anuales sobre resultados y actividad, y programas de formación e investigación en colaboración con universidades y entidades científicas. Subrayan que Ourense necesita estos recursos para asegurar una atención neurológica adecuada, prevenir secuelas y garantizar que los ourensanos reciban las mismas condiciones que el resto de Galicia.
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna en Ourense no tenía ninguna medida cautelar
- Ourense vuelve a bañarse en su historia