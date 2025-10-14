El PSOE reclama una unidad integral de ictus en el CHUO

Ourense sigue siendo la única provincia gallega sin una unidad integral de ictus operativa 24/7, lo que obliga a derivar pacientes graves al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Carmen Rodríguez Dacosta, diputada en el Parlamento de Galicia, subrayó que “cada minuto cuenta para evitar la muerte o secuelas graves” y denunció la falta de cronograma para implantar la unidad, insistiendo en la necesidad de equidad sanitaria para la población más envejecida de Galicia.

Natalia González Beneitez, voceira del grupo municipal socialista, recordó que el PSOE lleva más de cinco años impulsando este servicio y que, si la Xunta y el PP no asignan partida económica en los presupuestos de 2026, presentarán una emenda para garantizar su puesta en marcha. Destacó la urgencia de mejorar el transporte sanitario para pacientes con sospecha de ictus, cuya logística actual genera retrasos pese a la activación del código ictus.

Los socialistas piden: dotación completa de personal especializado, equipamiento para trombectomías mecánicas y resonancias de urgencia, integración en el Plan Galego de Atención al Ictus, informes anuales sobre resultados y actividad, y programas de formación e investigación en colaboración con universidades y entidades científicas. Subrayan que Ourense necesita estos recursos para asegurar una atención neurológica adecuada, prevenir secuelas y garantizar que los ourensanos reciban las mismas condiciones que el resto de Galicia.