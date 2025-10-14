El proyecto de revitalización rural de San Xoán de Río atrae a socios procedentes de Asia

Una delegación de empresarios y científicos llegados de puntos como China o Japón, que participaron en el foro Galicia-Asia de Lugo, para difundir los valores de las aldeas gallegas en el continente asiático, acaba de estar en el pequeño pueblo de Castiñeiro, en San Xoán de Río, Ourense, para conocer el plan de regeneración del rural, que presentó este concello este verano, y se mostearon dispuestos a cofinanciar a medio o largo plazo, los proyectos piloto cuyo objeto es frenar la despoblación través de múltiples proyectos que van del turismo a la salud a la longevidad

Detrás de esta movilización está Juan Carlos Pérez, responsable de la startup Aldealista, ubicada en el O Castiñeiro, en San Xoán de Río, «que representará a España en esta etapa de cooperación entre continentes.», explica.

El foro celebrado en Lugo el pasado viernes, día 10 de octubre, reunió a empresarios y científicos asiáticos y gallegos, «logrando preacuerdos para proyectos conjuntos y el compromiso expreso de promocionar Galicia en Asia. Este paso constituye la primera piedra de una estrategia de impacto internacional contra la despoblación, con San Xoán de Río y Aldealista posicionados a la vanguardia en innovación social y en la promoción de medidas de longevidad poblacional.» explica Juan Carlos.

Afirma que esta startup «ha despertado el interés de las delegaciones extranjeras por su enfoque sintético para frenar la despoblación, conectando vivienda, empleo y comunidades rurales en más de un centenar de pueblos gallegos, mediante metodologías replicables e impactantes».

Por eso indica que tanto en el futuro Asia Galicia que se celebró en Lugo, como este fin de semana durante su visita directa al proyecto de San n Xoán de Río «tanto la parte china como la japonesa han mostrado su disposición a financiar y colaborar en la puesta en marcha de proyectos pilotos, anticipando un modelo de impacto y transferencia global que busca restaurar vidas, oportunidades y bienestar en zonas rurales tradicionalmente abandonadas, comprometiéndose, de este modo, a combatir el desequilibrio territorial y el problema de la vivienda» indica el promotor de esta firma que fue también el primero en poner en marcha un proyecto iniciático denominado como «Tínder»! de los pueblos, porque ponía en res las distintas aldeas y sus posibilidades.

En este sentido destacan que tras esta visita de expertos de ambos países asiáticos, «el primer gran acuerdo internacional subraya el potencial innovador y el compromiso social por parte del municipio de San Xoán de Río, de cara a buscar soluciones que permitan una vida longeva y saludable con proyectos innovadores como el de Aldealista».

El objetivo inmediato explican «es fortalecer la visibilidad del rural gallego y potenciar la llegada de inversores, investigadores y nuevas ideas desde Asia, en un diálogo que ya identifica sinergias en los sectores claves para el envejecimiento activo y la longevidad».

Juan Carlos Pérez estará en la Casa de Galicia en Madrid presentando el proyecto Aldealista mañana miércoles 15 de octubre , como paso previo a su presencia como finalista, al día siguiente, de la Impact Social Cup, el mayor evento de impacto positivo en España que se celebrará en el Madrid Arena.