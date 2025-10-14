Ourense aumentará de 38 a 40 los buses en la calle de forma simultánea

Los cambios en el transporte urbano de autobuses de Ourense, que se implantaron a mediados del pasado mes y experimentaron cerca de media docenas de modificaciones ya en los primeros veinte días, no acaban ahí, según adelantó ayer el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome

El regidor avanzó que para marzo del próximo año, está previsto aumentar de 38 a 40 el número de autobuses que circularán de forma simultánea por la ciudad. Además insistió el regidor “estará operativa una nueva aplicación que permitirá hacer seguimiento de todos los vehículos en tiempo real y se solucionarán aquellos detalles que sean precisos para que el servicio sea perfecto” .

Aún queda lo que él denomina el “tercer salto de calidad”, adelantó el regidor, que será la gratuidad del servicio, en la que trabaja el gobierno municipal y que ya había sido anunciada.

Según Gonzalo Pérez Jácome ha sido “un éxito” la primera fase del cambio de las líneas del servicio municipal de autobuses urbanos, destacando el aumento del numero de viajeros en estos primeros días.

“Es un primer salto de calidad y habrá un segundo a partir del próximo de marzo”, avanzó el regidor. En esa fecha está previsto que se incorpore una nueva empresa concesionaria de la gestión del servicio y estarán finalizadas las obras de reforma de la avenida de Portugal y Alejandro Pedrosa, que permitirán poner en marcha la nueva línea circular».