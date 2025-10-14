Ourense acogerá en 2026 un encuentro ibérico de parques científicos y tecnológicos

El Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole participó en el «XVIII Encuentro Ibérico de Parques Científicos y Tecnológicos», celebrado en Évora, Portugal, bajo el lema «Nuevos Mundos Imersivos». Los parques científicos y tecnológicos españoles y portugueses firmaron allí un compromiso para avanzar hacia los parques del futuro: innovadores, verdes e inteligentes.

El evento estuvo organizado por el Parque do Alentejo de Ciencia e Tecnología, la red portuguesa TecParques y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Durante tres días se reunieron representantes de parques, instituciones y empresas de ambos países para impulsar la colaboración transfronteriza en innovación y desarrollo tecnológico. Participó el director gerente de Tecnópole, Javier Taibo, quien señala que «esta experiencia nos sirve para conocer proyectos y tendencias que marcarán el futuro de los parques como las tecnologías inmersivas, la inteligencia artificial, la robótica o la realidad virtual, que están a transformar sectores clave».

Se anunció además que la próxima edición de 2026 será organizada en España por la Tecnópole, y versará sobre «Seguridad, Defensa y Aeroespacio».