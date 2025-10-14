Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
El suceso se produjo en el interior de la casa de un septuagenario del pueblo de Feilas, que fue trasladado en helicóptero; otro convecino sufrió heridas más leves
M. J. A.
Un septuagenario, vecino de Feilas, un pueblo del concello ourensano de Vilardevós, fue evacuado en la tarde de ayer en helicóptero con varias heridas producidas inicialmente por un cuchillo tras una incidente que se produjo en el interior de la vivienda de su propiedad y en la que reside, y en cuyo interior se encontraba otro hombre, vecino también del mismo pueblo y que presentaba algún corte en principio de menor importancia, del que fue atendido en el lugar y trasladado luego al hospital comarcal de Verín.
Los hechos se produjeron en la tarde del lunes 13 de octubre, cuando, por razones que se desconocen una persona, se cree que el propio Ignacio, propietario de la vivienda en la que se produjo el suceso en la que vive solo, fue el que pidió ayuda a emergencias. En el interior estaría también este otro vecinos de Feilas, que se trasladó ya hace un tiempo al pueblo desde Barcelona.
Hasta el lugar se trasladaron miembros de protección civil de Vilardevós, Guardia Civil y una ambulancia medicalizada, así como el helicóptero que trasladó al herido y propietario de la vivienda hasta el CHUO en Ourense, para evaluar la gravedad de las distintas heridas por apuñalamiento que presentaba en varias zonas del cuerpo. Según testigos presenciales el hombre fue evacuado en camilla pero consciente.
Se desconoce el motivo de la supuesta disputa, o si fue una agresión inesperada. De hecho fuentes próximas a la investigación indican que el supuesto agresor es conocido en el ámbito sanitario.
Según fuentes de Protección Civil, los sanitarios que le atendieron, pidieron que fuera custodiado por la Guardia Civil mientras le prestaban atención y le realizaban las curas. Ya es un paciente conocido.
