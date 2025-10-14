Extinguido en la tarde de ayer el fuego de A Gudiña tras calcinar ya 68 hectáreas
REDACCIÓN
Ourense
La Consellería de Medio Rural informa que quedó ya extinguido a última hora de la tarde de ayer, e incendio que había comenzado este mismo domingo en Parada da Serra, en el concello ourensano de A Gudiña.
Según la consellería el fuego, controlado desde las 14.00 horas, quedaba extinguido a las 20.33 horas de ayer, tras arrasar una superficie de casi 68 hectáreas.. El fuego había comenzado a las 19.45 horras del domingo, Parada da Serra y la superficie afectada fue solo de monte raso. Colaboraron en la extinción de este incendio, 1 técnico, 13 agentes, 16 brigadas, 10 motobombas, 1 pa, 2 helicópteros e 2 aviones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna en Ourense no tenía ninguna medida cautelar
- Ourense vuelve a bañarse en su historia