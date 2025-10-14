Extinguido en la tarde de ayer el fuego de A Gudiña tras calcinar ya 68 hectáreas

La Consellería de Medio Rural informa que quedó ya extinguido a última hora de la tarde de ayer, e incendio que había comenzado este mismo domingo en Parada da Serra, en el concello ourensano de A Gudiña.

Según la consellería el fuego, controlado desde las 14.00 horas, quedaba extinguido a las 20.33 horas de ayer, tras arrasar una superficie de casi 68 hectáreas.. El fuego había comenzado a las 19.45 horras del domingo, Parada da Serra y la superficie afectada fue solo de monte raso. Colaboraron en la extinción de este incendio, 1 técnico, 13 agentes, 16 brigadas, 10 motobombas, 1 pa, 2 helicópteros e 2 aviones.