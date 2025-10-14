Expedición a Marte en la Alameda

No fueron pocas las miradas que el considerable camión de la Fundación Mapfre aparcado en la Plaza Bispo Cesáreo recibió a lo largo de la mañana de ayer. Decenas de paseantes se quedaron con ganas de ver qué escondía en su interior, y no llegaron a descubrir que allí dentro se encontraba una misión a Marte.

Obviamente, dentro del vehículo solo había una recreación de una nave en el planeta rojo, pero no formaba parte de una exposición o una actividad únicamente lúdica, sino de una forma de jugar aprendiendo que está enseñando sobre finanzas a alumnos de FP de todo el país. Se trata del juego de escape Finexit, promovido por la Cámara de Comercio de España, y que en el día de ayer paró en Ourense para educar a más de 70 alumnos de la Escuela Profesional Santo Cristo.

La dinámica era sencilla: los 6 grupos de estudiantes que pasaron por el furgón durante la mañana debían trabajar en equipo para rescatar una nave espacial, debiendo descifrar un mensaje oculto a través de enigmas o inteligencia artificial. ¿La parte educativa? Que en los juegos que debían resolver tenían que tratar con el cambio de divisa, gestionar un registro de pedidos o contar con el IRPF.

España, a la cola en conocimientos financieros

Conceptos en los que, aunque parezcan básicos, muchos jóvenes del país pinchan un hueso: según el informe PISA, el 17% de los alumnos españoles de 15 años no alcanza el nivel básico en competencia financiera, y también estamos por debajo de la media occidental en porcentaje de estudiantes que manejen excelentemente la materia. Es esa la razón detrás de lanzar Finexit, que en su tercera edición en curso visitará 110 localidades de todas las comunidades españolas.

Tras completar su misión en Marte, los primeros alumnos del Santo Cristo salieron del furgón para volver a Ourense con sensación de satisfacción. Aunque están todavía en FP básica, y según su profesora, todavía no tienen todos los conocimientos financieros que necesitan, sí les valió para trabajar en equipo y «que se no día de mañá queren montar un negocio, xa teñen unha primeira aproximación do que lles espera», explica su docente.

"En Marte estábamos mejor"

África y Gianinni fueron dos de las tripulantes, y aunque reconocen que los temas económicos les resultan «un poco liosos», cuentan que la experiencia en Finexit les pareció «muy interesante y diferente», y que incluso no tenían ganas de bajar: «Me gustaba más que estar aquí en la Tierra, en Marte estábamos mejor», comentan entre risas. Y aunque, a diferencia de ellas, otros compañeros salieron con la sensación de «no haber aprendido nada», los coordinadores están seguros de que cuando les toque leer un contrato o una factura, notarán este juego.