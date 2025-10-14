Dulcifican el área de pediatría del Hospital Público de Verín
d. a.
Ourense
El área de Pediatría del Hospital Público de Verín acaba de ser renovada en el marco del proyecto «Dulcificación de espazos pediátricos hospitalarios» de la fundación Andrea, que apoya a los niños con enfermedades crónicas.
La iniciativa pretende que los niños y niñas hospitalizados se encuentren en ambientes más acogedores y cálidos, para que así su estancia sea más llevadera. Para conseguirlo, en el caso de Verín se ha reformulado el diseño y decoración del espacio pediátrico, añadiendo colores, murales y elementos lúdicos para mejorar el bienestar emocional de los más pequeños pacientes y sus familias. La presidenta de la fundación, Charo Barca, visitó ayer el lugar.
