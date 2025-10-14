Diez millones de la Diputación para el Plan de Acción Integral de Valdeorras

La Casa Grande de Viloira en O Barco acogió ayer un acto con el presidente provincial, Luis Menor, subdelegado del Gobierno, Eladio Santos representantes municipales de los nueve concellos de la comarca de Valdeorras. Valoraron la importancia del PAI Valdeorras «Polos Camiños do Sil», sobre el que Menor recalcó que este Plan de Acción Integral «es mucho más que una inversión de más 7,2 millones de euros, con una ayuda europea que supera los 4,3 millones, es una palanca de futuro para toda la comarca».

Menor recordó que este PAI inicialmente estaba valorado en 10 millones. Faltando «un 30% de ese proyecto inicial», anunció la intención de «completar esa propuesta» sbriendo la vía para que otras administraciones puedan cofinanciar, y la posibilidad de que la Diputación complete esos fondos. Las acciones del PAI «Os Camiños do Sil», se centra en recuperar rutas históricas como el Camiño de Inverno, habilitación de viviendas públicas en O Bolo, A Rúa o Petín entre otras.