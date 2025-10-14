Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria
Precintada una casa de mayores en Xinzo con 15 usuarios, la segunda en dos semanas en la provincia de Ourense tras el caso de Amoeiro que investiga la Fiscalía
El cuidado a las personas mayores en residencias privadas, cuyas entidades gestoras tienen ánimo de lucro, está en el foco, tras el segundo cierre que la Xunta ordena en dos semanas en viviendas comunitarias de la provincia de Ourense. El 1 de octubre clausuró una en Amoeiro y trasladó a centros de la red pública a seis mayores. La Fiscalía investiga si existe responsabilidad penal. Este martes, Política Social clausuró la Vivienda Comunitaria Residencial San Gabriel, en Cima de Ribeira (Xinzo de Limia), tras detectar los inspectores públicos, en una visita rutinaria, graves deficiencias en el funcionamiento, incluido el cuidado y la alimentación de los mayores.
Catorce de los 15 residentes del asilo, en activo desde 2016 y con una ocupación superior a las 12 plazas autorizadas por la Xunta, fueron realojados en una residencia pública de Barbadás. Otro fue trasladado al domicilio familiar. La entidad solo gestiona esta instalación en Galicia, según la base de datos pública.
«La Xunta actúa con contundencia e inmediatez para velar por el bienestar de las personas mayores y garantizar su correcta atención», defiende la conselleira de Política Social, Fabiola García. «A la Xunta no le va a temblar la mano, actuará con firmeza e inmediatez cuando estén en riesgo el bienestar y calidad de vida de los mayores», añade. «No teníamos conocimiento de la situación, en el Concello no nos notificaron ninguna irregularidad», dice el alcalde, Amador Díaz.
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- Dos hombres, heridos por arma blanca en Vilardevós, uno de ellos de gravedad
- Mamá también juega al fútbol : «Nos cansamos de ser las que mirábamos»
- Un año de prisión por construir un elevador que causó un fallecimiento
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna en Ourense no tenía ninguna medida cautelar
- Ourense vuelve a bañarse en su historia
- Las colas en el Imserso: 5 horas de espera para recibir migajas