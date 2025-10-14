Crisis en el cuidado de los mayores en centros privados: cierran por deficiencias otra vivienda comunitaria

El cuidado a las personas mayores en residencias privadas, cuyas entidades gestoras tienen ánimo de lucro, está en el foco, tras el segundo cierre que la Xunta ordena en dos semanas en viviendas comunitarias de la provincia de Ourense. El 1 de octubre clausuró una en Amoeiro y trasladó a centros de la red pública a seis mayores. La Fiscalía investiga si existe responsabilidad penal. Este martes, Política Social clausuró la Vivienda Comunitaria Residencial San Gabriel, en Cima de Ribeira (Xinzo de Limia), tras detectar los inspectores públicos, en una visita rutinaria, graves deficiencias en el funcionamiento, incluido el cuidado y la alimentación de los mayores.

Catorce de los 15 residentes del asilo, en activo desde 2016 y con una ocupación superior a las 12 plazas autorizadas por la Xunta, fueron realojados en una residencia pública de Barbadás. Otro fue trasladado al domicilio familiar. La entidad solo gestiona esta instalación en Galicia, según la base de datos pública.

«La Xunta actúa con contundencia e inmediatez para velar por el bienestar de las personas mayores y garantizar su correcta atención», defiende la conselleira de Política Social, Fabiola García. «A la Xunta no le va a temblar la mano, actuará con firmeza e inmediatez cuando estén en riesgo el bienestar y calidad de vida de los mayores», añade. «No teníamos conocimiento de la situación, en el Concello no nos notificaron ninguna irregularidad», dice el alcalde, Amador Díaz.