El Campus celebra los Erasmus Days 2025

El campus universitario de la UVigo en Ourense comenzó ayer la celebración de los Erasmus Days 2025. Organizados por la Unión Europea, y celebrados por todas las universidades, pretenden poner en valor este programa de movilidad internacional con actos y mesas de información, que tendrán lugar en las diferentes facultades durante toda la semana.

