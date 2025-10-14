Becoña busca otro manantial para abastecer la red vecinal

Vecinos de Becoña de Abaixo, en Boborás, aclaran que los cortes de agua en verano se repiten desde hace años a causa del progresivo empobrecimiento de las fuentes que abastecen el pueblo; que la traída de aguas, fuentes, depósito y la canalización actuales fueron construidos y financiados por sus antepasados, y su mantenimiento y gestión siempre en manos vecinales, que supo resolver los problemas . Asimismo, que el Concello siempre mostró su disposición a colaborar y a asumir la gestión pero el 98% de los vecinos no aceptan. Harán una nueva perforación en una zona que intuyen un manantial con mayor caudal.