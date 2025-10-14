Becoña busca otro manantial para abastecer la red vecinal
A.F.
Ourense
Vecinos de Becoña de Abaixo, en Boborás, aclaran que los cortes de agua en verano se repiten desde hace años a causa del progresivo empobrecimiento de las fuentes que abastecen el pueblo; que la traída de aguas, fuentes, depósito y la canalización actuales fueron construidos y financiados por sus antepasados, y su mantenimiento y gestión siempre en manos vecinales, que supo resolver los problemas . Asimismo, que el Concello siempre mostró su disposición a colaborar y a asumir la gestión pero el 98% de los vecinos no aceptan. Harán una nueva perforación en una zona que intuyen un manantial con mayor caudal.
