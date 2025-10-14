Allariz reparte material para animar al compostaje

El Concello de Allariz continúa impulsando el compostaje doméstico y comunitario. Este sábado inició las jornadas abiertas a los vecinos en el Mercado da Reserva. Explicó el funcionamiento de la Red de Compostaje de Allariz, los beneficios ambientales y el proceso de participación. En esta sesión inicial se recogieron un total de 50 calderos y 10 composteros nuevos por parte de las personas participantes, lo que muestra interés creciente de los vecinos.

En esta fase del proyecto, destinada al compostaje doméstico, el Concello cuenta con 100 composteros nuevos y 400 calderos para repartir entre los interesados.Las siguientes jornadas de información y entrega de material serán el día 18 en los locales sociales de San Vitoiro (10:00 a 11:00 horas), Coira (11:30 a 12:30) y Torneiros (13:0 a 14:00).

El día 25 en el Campo da Barreira, de 11:00 a 13:00.Y todos los martes de este mes se repartirán calderos o composterso en la Plaza Mayor, de 11:00 a 13:00 horas.