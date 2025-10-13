Tres monumentos en abandono de Ourense entran en la lista roja del patrimonio en peligro

La lista roja del patrimonio es una iniciativa de la asociación Hispania Nostra que recoge monumentos que se encuentran en riesgo de desaparición, alteración o destrucción. El catálogo supera los mil elementos en todo el país y varios son ourensanos, algunos en el listado desde hace años, como el Santa Comba de Naves, en Palmés.

El pasado mes de julio entró en la relación a antigua iglesia parroquial de San Paio de Loeda, en Piñor, datada en el siglo XII, reconstruida entre los siglos XVII y XVIII, y abandonada en el siglo XX.

Este domingo, la asociación comunicaba la inclusión en la lista roja de tres monumentos más de la provincia de Ourense. Son las Escuelas Pías de Riobó, en Cenlle, del siglo XVIII; la Torre do Olivar, ubicada en Puga, Toén, una construcción de los siglos XV y XVI que ya había estado en el listado; así como la Casa da Encomenda de Beade, un palacio abandonado que pertenece a los siglos XV y XVI.

«Ruina generalizada muy avanzada. Invasión de maleza, desprendimiento de sillares, desplome de muros, pérdida y desaparición de piezas labradas», dice Hispania Nostra sobre este inmueble, que perteneció a la encomienda de la Orden de Jerusalén. «Se localizan pocos restos de la primitiva construcción. Están muy deteriorados debido principalmente a las diversas modificaciones realizadas a lo largo del tiempo y a la pérdida de gran parte de los sillares de piedra», indica la entidad sobre la Torre do Olivar.

«Las fachadas están invadidas de vegetación y los pasamanos de fundición de la escalera, en la escuela de niños, arrancados y robados», señala Hispania Nostra sobre las Escuelas Pías de Cenlle.