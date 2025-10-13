La retirada del perro y agente Ford, el olfato más certero

Aparecen lágrimas de emoción en la mirada de la guardia civil Laura Martín, guía del servicio cinológico de la Comandancia de Ourense, cuando se le pregunta si entre ella y el perro adiestrado Ford existe más vínculo que una simple relación marcada por el trabajo en el instituto armado del animal, que tiene 8 años. Están juntos desde los 18 meses de vida del can. El afecto y el cariño son sólidos. «Es un vínculo muy fuerte, y bidireccional, no hay ningún guía de perros que no quiera a los suyos. Para mí son mi familia. Él, que se jubila, y la otra perrita, Kira, que aún está operativa y también se dedica a detectar drogas», dice la agente.

Este domingo, en el Día del Pilar, la patrona del instituto armado, el animal recibió un homenaje de la institución ante su inminente jubilación, el 29 de octubre. Se retira por motivos de salud, porque padece artrosis. «Nuestro noble pastor alemán, especializado en la detección de sustancias estupefacientes, se retira del servicio tras 8 años de ejemplar dedicación y lealtad. Culmina su etapa activa en la Guardia Civil dejando tras de sí una trayectoria de compromiso y resultados sobresalientes», valora la Comandancia de Ourense.

«Se despide como un miembro insustituible, no solo por su eficacia profesional, sino también por su carácter único y su espíritu travieso, capaz de sorprender a cualquiera con sus habilidades para escapar de jaulas y transportines», leyó la conductora del acto.

Laura, su guía, lo cuidará en la nueva etapa del animal, ya jubilado. «Gracias, Ford, por tu lealtad al servicio y por recordarnos que el compañerismo no entiende de uniformes», reconoce el instituto armado. El mando provincial, el teniente coronel Rafael Berguillo, hizo entrega de un reconocimiento, entre la admiración del público.

El teniente coronel durante el acto de reconocimiento a la trayectoria del perro Ford. / IÑAKI OSORIO

Ford es hijo y nieto de otros canes que dedicaron años de servicio a la Guardia Civil. En su primer año de vida estuvo en acogida con una familia —como establece el denominado Plan Fénix del cuerpo—, y alcanzada esa edad, comenzó a hacer el curso para dedicar sus capacidades y fino olfato a tareas del instituto armado, a la detección de drogas. «En los últimos dos años ha tenido unas 90 aprehensiones de diversas cantidades. Hemos participado en muchas operaciones de Policía Judicial, como una en la que se encontraron más de 100 kilos de hachís», recuerda la guía.

«Hemos trabajado muchísimo. A partir de ahora, seguiremos saliendo a pasear y a trabajar con nosotros, pero ya no desfilará más veces», finaliza Laura, guía y, desde ahora, dueña de acogida del animal, uno más de la familia.