Reconocimiento a la «dedicación» de los jefes de emergencias durante la oleada de incendios

«Si hay algo que ha marcado este año ha sido, sin duda, la mayor emergencia por incendios forestales de la historia de Galicia. Fueron días muy duros y complejos», recuerda el teniente coronel Rafael Berguillo. El jefe provincial de la Guardia Civil elogia el «enorme trabajo» de sus propios efectivos, «renunciando a vacaciones, permisos y descansos». Entre los reconocimientos del Día del Pilar recogieron la Cruz de Plata los guardias civiles Rodrigo Hermilla y Carlos Alberto Fernández, por su papel en la operación Pig Head, que esclareció diez incendios de 2021 y 2022.

En relación a la gravísima situación de este verano, la Comandancia de Ourense ensalza, con un reconocimiento, a los profesionales que participaron, desde el centro Cecopi, en la coordinación del dispositivo en una oleada que «puso a prueba la capacidad de respuesta y coordinación».

La Guardia Civil agradece «la dedicación, el compromiso y la profesionalidad, en tan exigentes circunstancias», de José Ramón Sánchez, jefe de emergencias de la Diputación; Sandra Martínez, jefa provincial del servicio de prevención y extinción; María del Carmen Lodos, jefa de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno; José Olivier Reboredo, jefe del servicio provincial de Emerxencias de la Xunta, y la UME y la Brilat. Además, el teniente coronel alaba al delegado de la Xunta, Manuel Pardo. «Fuiste un gran director en unas circunstancias muy difíciles. Fuiste sereno, prudente, humano y mantuviste siempre el ánimo y el buen ambiente».