Homenaje a las víctimas del violento asalto de Lobios, «una de las agresiones más graves»

Cinco personas de varias nacionalidades cayeron, el pasado febrero, por el violento asalto en una vivienda habitada de Vilameá (Lobios), en el que resultó herido de gravedad Manuel Paz, un hombre de 74 años dedicado a la construcción que fue víctima de una banda de atracadores, la madrugada del 19 al 20 de enero. Los cinco sospechosos detenidos por la Guardia Civil entraron en prisión provisional. Durante los distintos registros de la llamada Operación Aquis se encontraron once pistolas ilegales, un fusil de asalto, munición de guerra, 2 kilos de cocaína, 2 de MDMA, joyas y dinero. En su discurso en el acto del Día del Pilar, el teniente coronel Rafael Berguillo se acordó de las víctimas, de Manuel y de su esposa Nélida. El matrimonio, víctima de «una de las agresiones más graves sufridas por ciudadanos en nuestra provincia» —incide el mando del instituto armado— acudió al acto del Pilar y fue homenajeado con un largo aplauso de los presentes. «La Guardia Civil no olvida a las víctimas», afirma el teniente coronel, que desea «una total recuperación» a Manuel, septuagenario.