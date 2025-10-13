Herida una mujer al caer por un desnivel tras bajar de un autobús averiado en Carballeda de Valdeorras

Una mujer ha resultado herida al caer por un desnivel de unos 10 metros tras bajarse de un autobús averiado en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras.

Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar esta mañana en la carretera OU-122, a la altura del kilómetro 13, en la parroquia de Lardeira.

Fue un particular el que dio aviso al servicio, informando de que una mujer se había caído por un desnivel y que, debido a la dificultad del terreno, no podían acceder a ella, aunque escuchaban sus gritos de auxilio.

El 112 ha movilizado a los bomberos y al GES de Valdeorras, que han intervenido en el rescate de la mujer, posteriormente trasladada por el 061 al hospital.

Tal y como han apuntado los equipos de emergencias, la herida estaba consciente, aunque presentaba un golpe en la cabeza e inmovilidad en una pierna.