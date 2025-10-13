La Guardia Civil resuelve en Ourense el 58% de los hechos y destaca contra el ciberdelito

La Comandancia de Ourense se sumó este domingo, Día del Pilar, a la celebración de la patrona del instituto armado. En su discurso institucional, el teniente coronel Rafael Berguillo hizo balance de la actividad operativa del último año. Los resultados han mejorado, con una disminución de las infracciones penales de casi un 2% en la demarcación de la Guardia Civil, que en la provincia de Ourense corresponde a 91 de los 92 concellos —la ciudad compete a la Policía—, donde residen el 66% de habitantes. El índice de esclarecimiento obtenido ha subido un 5%. La Benemérita resuelve el 58,26% de las infracciones penales de las que tiene conocimiento; casi 6 de cada 10 casos. La Comandancia de Ourense está a la cabeza en la resolución de estos hechos, de difícil investigación y detención de los autores, por la ubicuidad de la red y la complejidad para los agentes a la hora de seguir el rastro de la huella digital y del recorrido del dinero a través de terceros países. En 2025, el instituto armado ha logrado en Ourense esclarecer el 23,43% de los hechos telemáticos, casi 9 puntos por encima de la media nacional.

Rafael Berguillo citó en su discurso varias de las principales operaciones contra la delincuencia organizada. En la Jericó cayó una organización criminal de cuatro delincuentes, por 13 robos con fuerza en viviendas habitadas de Ourense, Pontevedra y Lugo, con un botín de 178.000 euros entre dinero, joyas y objetos de valor. Los cuatro ingresaron en prisión. En la Palmaris hubo tres detenidos por cuatro robos consumados y dos tentativas en chalés de una urbanización de Verín, en la Nochevieja de 2024. El botín, 11.000 euros.

La operación Vértigo fue «una de las investigaciones más complejas del año», recuerda el teniente coronel. Se desarticuló una organización criminal de ocho personas de distintas nacionalidades, seis a prisión. La banda está relacionada con 16 robos en Avión y Beariz en julio de 2024, con un valor de lo sustraído superior a 600.000 euros. Un sospechoso fue extraditado desde Bélgica, un implicado se había fugado de una prisión de Albania y fue necesaria la coordinación con varios países para llevar a buen puerto este caso, por delitos de robo con fuerza en casa habitada, tráfico de drogas, tenencia de armas y blanqueo.

El teniente coronel incluye, entre los éxitos operativos, la detención, en la operación Lagares, del presunto autor del megaincendio de Oímbra, de más de 21.000 hectáreas, cuya posible causa fue una imprudencia grave. Tres brigadistas resultaron heridos, uno aún hospitalizado, grave. En el caso Penas Libres cayó un presunto incendiario de Terroso, Vilardevós, que también fue encarcelado.

Además, el teniente coronel se acordó de la Aquis, el violento asalto a un septuagenario en su casa de Lobios, el pasado enero, con 5 detenidos y encarcelados —el matrimonio víctima estuvo presente en el acto y fue homenajeado—, y también de la Netcapital, con un detenido, tres investigados y 16 fraudes resueltos, relativos a estafas con criptomonedas por un importe de más de 1,16 millones. «Perseguiremos vayan donde vayan a los grupos organizados que pisen esta tierra», avisa Berguillo.