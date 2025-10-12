Vilaza acogió a 18 artistas en el VIII Concurso de pintura al aire libre

Vilaza acogió este sábado la octava edición del concurso de pintura al aire libre de Monterrei, reuniendo a 18 artistas procedentes de Galicia, Castilla y León e incluso México. Por primera vez, la cita se trasladó desde el entorno del castillo de Monterrei debido a las obras en el conjunto monumental, eligiendo las calles y rincones de la localidad como fuente de inspiración para los participantes. El certamen se desarrolló desde las 9.30 horas con el sellado de soportes en la Alameda de Vilaza, prolongándose hasta las 16.30 horas, momento en que el jurado dio a conocer el veredicto. El artista leonés Vicente Soto fue proclamado ganador de esta edición, mientras que la presentación final de las obras tuvo lugar en los jardines de la casa rural O Retiro do Conde, cedidos para la exposición pública tras la deliberación del jurado.

Durante toda la jornada, los pintores trabajaron al aire libre, aprovechando el patrimonio y el entorno natural de Vilaza, que ofrecía múltiples perspectivas y detalles para plasmar en sus creaciones. El certamen contó con el apoyo institucional de la Diputación de Ourense y del Concello de Monterrei, así como de entidades privadas como la Cooperativa Xeitura, Breogán Arqueoloxía, Adega Gargalo, Ordenadores Verín, Restaurante O Segredo do Retiro, la Denominación de Origen Monterrei y el artista Xosé Rivada.

El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Martínez, destacó el valor de esta edición y la evolución del certamen a lo largo de los años: «Vilaza é o escenario perfecto para este tipo de actividades», aseguró, añadiendo que «cada ano imos a máis, temos mellores artistas e mellor xurado». Desde la organización subrayaron que el cambio de ubicación permitió descubrir nuevos rincones del municipio y ofrecer a los asistentes una experiencia artística única, manteniendo vivo el espíritu del concurso de fomentar la creación al aire libre y poner en valor el patrimonio local. La cita se consolidó así como una referencia cultural en la comarca, apostando por la participación y la calidad artística en cada edición, con la intención de continuar ampliando su presencia y repercusión en las próximas ediciones.