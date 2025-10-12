‘Touchdown’ en Verín

El fútbol americano está más globalizado que nunca, y España no es excepción. La NFL (la máxima liga de Estados Unidos) calcula que sólo en nuestro país hay 11,3 millones aficionados, y el próximo 16 de noviembre el Santiago Bernabéu acogerá el primer partido de la historia de la magna competición americana disputado en tierras ibéricas. Con estos datos, es normal que muchos hayan querido dar el paso de ver a jugar: a día de hoy en España hay tanto federaciones nacionales como autonómicas, con equipos y ligas establecidas, pero no en Ourense, que llevaba años sin ningún equipo activo en toda la provincia. Hasta ahora.

Y es que el joven Nicolás Mbomio está en proceso de creación del club Auria Titans. Mbomio lleva casi 20 años viviendo en Verín, donde en su adolescencia fue uno de tantos que se aficionó a la NFL. Poco después, se fue a estudiar interpretación a Barcelona, donde tuvo la oportunidad de probarse en el deporte que seguía con halagos de sus entrenadores de la ciudad condal. A su vuelta a la provincia termal, quiso seguir practicándolo, pero se encontró con que Ourense Lions el único equipo que había traído en algún momento el fútbol americano, llevaba extinto desde 2017.

Lejos de frenarle, la situación empujó Mbomio a incentivar el deporte por su propia mano. Creó un perfil en varias redes sociales para el futuro equipo, y comenzó a subir un vídeo diario buscando socios para fundar el club. En tan sólo 16 días, consiguió reunir a nueve locos del deporte como él, y esta semana han logrado formalizar su registro como entidad deportiva en Ourense.

Comenzarán por fútbol flag

Aunque todavía les queda recorrido para poder llegar a competir, los Auria Titans siguen moviendo hilos para poder empezar a entrenar. Mbomio ya ha conseguido la colaboración del Pabellón Municipal de Verín, y confía en poder llevar a cabo actividades de captación de nuevos miembros junto a las instituciones locales.

Para aquellos ourensanos a los que le haga ojitos el deporte pero tengan miedo de su «brutalidad», no se preocupen: los Auria Titans, al igual que tantos otros equipos de nueva fundación, comenzarán entrenando fútbol flag, una modalidad sin contacto (y más barata) en la que, en lugar de placajes, los jugadores deben arrebatar una cinta del cinturón del rival para detener la jugada. Un deporte que será olímpico en los juegos de Los Ángeles 2028, a los que España tiene altas posibilidades de clasificar, tanto con su equipo masculino como con el femenino (que, de hecho, viene de ganar el bronce en el campeonato de Europa celebrado este septiembre).

Ahora, Mbomio y el resto de sus compañeros se esfuerzan para seguir reclutando miembros. El próximo 24 de octubre harán su primera quedada presencial, y pronto esperan realizar entrenamientos propiamente dichos. Si nada se tuerce, podrían llegar a competir las próximas temporadas en la Liga Norte Open Mixta de la federación asturiana de fútbol americano (FEFAPA), que ya acoge a los dos equipos activos en Galicia, los Cambre Towers y los Santiago Black Ravens.