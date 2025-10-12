De Ourense a Mali para cooperar en la formación sanitaria

La brecha en el acceso al sistema sanitario y el grado de la cobertura entre la población determinan la fortaleza de un estado. El sistema sanitario en España es una referencia, por los medios disponibles en comparación y por el nivel de capacitación de los profesionales, en la ayuda al desarrollo de los países con margen de mejora asistencial. Según datos del Banco Mundial, en España hay 4,5 médicos y 2,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes (datos de 2021). En Mali, un país de 25 millones de habitantes en el África Subsahariana, la cifra de doctores no llegaba en 2022 a 0,2 por cada millar de personas, y la ratio de camas era de 0,3, según la estadística del año 2018 difundida por el Banco Mundial. Se estima que en Mali hay un médico para cada 55.000 habitantes. En una misión de cooperación en ese país ha participado, junto a otros profesionales españoles, la doctora Ana Pastor, jefa del servicio de Neurocirugía del hospital público universitario de Ourense.

El objetivo es ayudar a mejorar la formación especializada de los doctores locales y fortalecer el sistema de salud de Mali. Pastor ha colaborado en Bamaka en sesiones formativas centradas en la atención a pacientes politraumatizados, en la asistencia quirúrgica urgente así como en la mejora de la capacidad asistencial, para que los profesionales del país atiendan de forma más eficaz a las víctimas de accidentes, una de las principales causas de muerte, pérdida de años de vida y hospitalización en Mali. «Las patologías más frecuentes son los traumatismos craneoencefálicos por accidente de moto, porque no llevan casco, y por accidentes en minas», explica Ana Pastor. «Tienen un nivel formativo que admite áreas de mejora. Están muy bien entrenados en la asistencia médica en su día a día, pero precisan formación actualizada», completa la especialista.

Para las sesiones de formación se han elegido especialidades de anestesia, urgencias, cirugía general y atención al paciente politraumatizado, unos contenidos demandados como prioritarios por las autoridades sanitarias del país africano. «Los médicos son muy implicados y comprometidos con sus pacientes, sus hospitales y su país», valora Pastor sobre los asistentes a la formación. «Están muy orgullosos de su país y quieren mejorar en muchos aspectos, sobre todo en la asistencia de sus pacientes. Muchos salen fuera de su país para ampliar y actualizar su formación, y vuelven para aplicar sus conocimientos», transmite.

Foto de grupo tras el final del curso. |

Los medios de los que disponen en Mali «dependen del hospital, pero en general las cirugías de especialidades quirúrgicas troncales, como cirugía general, ginecología y traumatología, son frecuentes y son realizadas de manera adecuada, aunque con áreas de mejora como el control del dolor intra y postoperatorio y la monitorización intraoperatoria», explica Pastor.

«En cirugías más complejas, como neurocirugía, patologías oncológicas y cirugía cardíaca precisan soporte técnico y tecnológico avanzado. También unidades de reanimación para seguimiento y manejo de pacientes críticos. Necesitan apoyos en la implementación de los recursos materiales», indica la cooperante.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es un organismo estatal responsable del fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución de las políticas públicas de cooperación española para el desarrollo sostenible, acción humanitaria y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

La AECID actúa en sectores clave como salud, educación, agua y saneamiento, género, medio ambiente y agricultura para promover el desarrollo sostenible. Brinda asistencia y apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por crisis humanitarias, desastres naturales o conflictos, con enfoques de respuesta temprana, rehabilitación y prevención. Entre sus iniciativas figura un programa para la formación médica especializada, con el apoyo la Fundación CSAI, una institución del sector público estatal, de interés general en el ámbito de la salud, los servicios sociales, la protección a los menores y la promoción de la igualdad, tanto en España como en terceros países, con más de 20 años de experiencia.

Ana Pastor (d.), junto a otros cooperantes en la misión formativa en Mali. / FDV

A través de la docencia y de la colaboración de profesionales de la salud españoles, este programa, implantado en 2015 en Mozambique y extendido a países como Etiopía, Níger, Bolivia, Mauritania, Paraguay y Mali, busca impulsar la cobertura sanitaria universal y elevar la calidad asistencial de los sistemas de salud en países con un menor desarrollo sanitario. «El reto es que la formación impartida se adapte a su entorno y se perpetúe en el tiempo y suponga una mejoría en el cuidado de los pacientes», expresa Ana Pastor desde Mali.

Su participación en esta misión de cooperación supone una nueva experiencia en una larga trayectoria altruista. La neurocirujana jefa de Ourense ha intervenido en varias misiones en Níger, contribuyendo a la formación de cientos de profesionales, y también mediante estancias en los hospitales públicos de Ourense de sanitarios de Níger y Mozambique. El campo predominante es la atención al paciente politraumatizado, un ámbito en el que Pastor es referente docente a nivel nacional y europeo. «Desde el punto de vista personal y profesional valoro todavía más la sanidad de España y la importancia de que se mantenga en el tiempo el nivel médico que tenemos, así como tener sanidad universal y poder acceder de manera gratuita a un médico 24 horas al día en cualquier rincón de España».