Más de un millón de euros para 99 asociaciones vecinales

Con más de un millón de euros, Ourense es la provincia gallega en la que la Xunta ha repartido más presupuesto para apoyar el funcionamiento y mejora de las entidades de participación ciudadana. Los diputados autonómicos del PP Argimiro Marnotes y Noelia Pérez mantuvieron un encuentro con representantes de la Asociación de Veciños de Santa Uxía de Lobás, en el Concello de O Carballiño, que figura entre el centenar de entidades de la provincia beneficiadas este año de estas ayudas.

A través del plan específico de acción comunitaria, la Xunta ha repartido entre 99 asociaciones ourensanas más de un millón de euros para obras de mejora, acondicionamiento y adquisición de equipamiento para sus locales sociales.