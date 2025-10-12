Más controles de gas radón en O Carballiño
A.F.
Ourense
Cada una de las dieciocho aulas del conservatorio de música de O Carballiño cuenta desde este jueves con un medidor que recogerá la concentración de gas radón a lo largo de los próximos tres meses. El Concello ha iniciado este control para comprobar la eficacia de los nuevos sistemas de ventilación y ratificar los correctos niveles de gas en las instalaciones. La actuación fue encargada al laboratorio Radón Galicia de la Universidad de Santiago. El Concello pidió en septiembre, de forma preventiva, esta medición para comprobar el estado del edificio. Dos de las cinco salas examinadas dieron niveles por encima de 300 bequerelios, el límite medio máximo permitido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Pablo, un medallista olímpico... en matemáticas: «Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía»
- La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- El profesor fugado con una condena fime por violar a una alumna en Ourense no tenía ninguna medida cautelar