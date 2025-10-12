Más controles de gas radón en O Carballiño

Cada una de las dieciocho aulas del conservatorio de música de O Carballiño cuenta desde este jueves con un medidor que recogerá la concentración de gas radón a lo largo de los próximos tres meses. El Concello ha iniciado este control para comprobar la eficacia de los nuevos sistemas de ventilación y ratificar los correctos niveles de gas en las instalaciones. La actuación fue encargada al laboratorio Radón Galicia de la Universidad de Santiago. El Concello pidió en septiembre, de forma preventiva, esta medición para comprobar el estado del edificio. Dos de las cinco salas examinadas dieron niveles por encima de 300 bequerelios, el límite medio máximo permitido.