¿Se imaginan probar una hamburguesa de buey, pero con mermelada de licor café? ¿O una que lleve dentro cochinillo segoviano? Pues estas son algunas de las 22 propuestas que desde el jueves se pueden degustar en el Campo da feira de A Chavasqueira de la mano del festival de hamburguesas gourmet The Burger Top, que gira por España con nueve foodtruck provenientes de todo el país.

Un grupo de amigos disfruta de sus hamburgesas.

Sus precios, al igual que sus ingredientes, no dejan a nadie indiferente: desde 20 euros por las hamburguesas con múltiples elaboraciones hasta 12 euros las más «básicas», por llamarlo de alguna manera: panes de colores, salsas servidas en jeringa, conocidos snacks hechos polvo... todas tienen su toque extragavante. También había opciones con productos para los ourensanos más seniors, como el empaderado La Abuela Maruja, compuesto de vaca madurada, membrillo y pimientos de Padrón (eso sí, transformados en una salsa con base de cerveza 1906).

La peculiar oferta no ha escatimado en acaparar miradas, y entre promociones con carteles y redes sociales, ha llamado la atención de buena parte de la ciudad termal. Según confirma Javier Quirós, organizador del festival, sólo entre las noches de entre semana han recibido a 6.000 comensales, y esperan duplicar esa cifra entre el sábado y el domingo.

Este fin de semana, el interés por acercarse llegó a toda la provincia. Álex, Paula y Antía llegaron desde Xinzo a través de un anuncio en Instagram, y a pesar de no estar muy metidos en el mundo gastronómico, quisieron probar la experiencia. Su degustación de hamburguesas con «lluvia de bacon», «ovni de parmesano» y «coronación de Doritos» les dejó satisfechos a todos los niveles, también el económico: «Estaban boas, e teñen un prezo asequible para o contundentes que son», comentan. No fueron los únicos que dieron su visto bueno, pues varios bancos más atrás un grupo de familias disfrutaban de propuestas con rulo de cabra o salsa carbonara. Habían llegado a A Chavasqueira bajo la recomendación de Roberto, el entendido sobre el tema de la pandilla . Ya había acudido a múltiples festivales de hamburguesas, y aunque afirma que «no hay punto de comparación» entre este The Burger Top y el certamen más famoso del estilo, reconoce que lo ofrecido en las termas tiene un nivel más que aceptable, entre las caras de gozo de sus amigos.