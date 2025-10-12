Los bomberos afinan su formación para afrontar los desafíos de las emergencias

Los imprevistos no avisan ni conceden un tiempo de espera hasta estar preparados. La emergencia suele llegar sin informar. Para saber cómo responder con celeridad y seguridad tras un suceso, la única manera de anticiparse es mediante el entrenamiento, con ensayo y error, cuando equivocarse no tiene consecuencias y todavía es posible aprender para solventar una situación con éxito. Una docena de profesionales del parque municipal de bomberos de Ourense se forman durante estos días en contacto real con el Miño. El río que atraviesa la ciudad, uno de los más caudalosos del noroeste, supone un desafío ante cualquier emergencia en sus aguas. Los bomberos participan en un curso formativo de rescate en ríos, certificado por Rescue 3 Europa, con un peso esencial de la parte práctica.

Tras una primera formación en primavera, las jornadas de adiestramiento en el Miño continuarán domingo, lunes y martes. El pasado jueves por la noche se realizó una instrucción nocturna. La formación se adapta al entorno real de una hipotética actuación y también a los medios propios de los que dispone el servicio municipal. Los bomberos entrenan con los mismos recursos de los que dispondrán si llega la emergencia.

El objetivo es entrenar para mejorar y estar todavía más preparados cuando los acontecimientos requieran una actuación de emergencia. «Con ganas de seguir aprendiendo y sumando experiencia. Formación, trabajo en equipo y compromiso, siempre al servicio de los demás», valoran desde el servicio de bomberos.

Profesionales del parque de Ourense, con uno de los formadores del curso de adiestramiento. | I. O.

El jefe, César Pichel, otorga un papel decisivo a la prevención. «Es una labor muy importante, que implica un conocimiento directo de nuestro entorno próximo, como es el río Miño en Ourense». En esa tarea se enmarca una estrategia de formación completa, desde la colaboración con administraciones y entidades que solicitan la participación de los bomberos en simulacros, para testar los planes de emergencia, —como ocurrió este viernes en el edificio judicial—, a la preparación en escenarios reales, como en estas jornadas en el Miño o, próximamente, para ampliar la formación en la extinción de incendios en un vehículo eléctrico, un escenario de la actualidad. También se ha impartido un curso en manejo de drones. Casi la mitad de los efectivos del parque dispone de capacitación en el nivel europeo de vuelo de estos aparatos no tripulados, muy útiles para, por ejemplo, realizar una observación cenital de un incendio, de cara a un trabajo de reconocimiento y detección de puntos de fuego, riesgos o las vías preferibles de acceso.

«La formación es una iniciativa de la jefatura y, además, el propio colectivo nos trasmite cuáles son su preocupaciones y demandas en materia de formación», indica Pichel. Con la premisa de estar preparados y tener un conocimiento previo del escenario posible en caso de emergencia, el servicio está elaborando un listado de edificios, públicos y privados, incluyendo bloques de viviendas, colegios, guarderías, garajes comunitarios, hoteles y geriátricos, para saber de antemano su estructura, puntos débiles y recursos al alcance en caso de incendio u otro suceso grave.