Os Bolechas, anfitriones de la Casa do Chocolate

Los populares personajes de la serie infantil de Os Bolechas visitaron ayer la Casa do Chocolate de Teimende, en Parada de Sil, donde presentaron el capítulo que cuenta la historia del chocolate y de la antigua fábrica que la familia Casares puso en marcha hace más de un siglo en este municipio. De la puesta en escena se encargaron un grupo de actores aficionados, entre los que figuraban niños de Parada de Sil, ante un nutrido grupo de visitantes en cada una de las dos representaciones que que ayer tuvieron lugar, una por la mañana y otra en sesión de tarde.

La puesta en escena comenzó narrando el origen del chocolate, que se sitúa en la civilización azteca, y cuya llegada a Europa tuvo lugar a finales del siglo XVI de la mano de Hernán Cortés. Parece ser que fue en el Monasterio de Piedra (Zaragoza), donde se trituró sobre una piedra (que luego se denominaría metate), dando lugar al chocolate a la taza.

Pero fue en el siglo XIX cuando el cacao llegó a Teimende de la mano de Pedro Casares, que puso en marcha una pequeña fábrica totalmente artesanal. A Pedro lo sucedió su hijo Arturo a primeros del XX, que a su vez pasaría el testigo a su hijo Ricardo a finales de la década de los cuarenta. Con él acabaría la fabricación del chocolate a finales de los ochenta, permaneciendo cerrada hasta su reapertura como museo, conservando la edificación y la maquinaria utilizada en la elaboración del chocolate.

Una historia muy interesante sobre un producto muy apreciado por niños y mayores, y que el público siguió con mucha atención la narración de los actores, que fueron muy aplaudidos en los dos pases de la jornada. Al finalizar, los asistentes recibieron como regalo una bolsita con semillas de cacao, gentileza de las hijas del último chocolatero.

El alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez, expresa su satisfacción por el éxito de la iniciativa, «que nos compromete a seguir trabajando para poder amparar la evolución que paso a paso registra este espacio tan singular». Asimismo, recordó que la jornada y la edición del librito dos Bolechas fue posible gracias al respaldo económico de la Consellería de Cultura.