Barbadás recupera el parque Lucinda, en Fonsillón
A. F.
Ourense
El Concello de Barbadás ha iniciado las obras de reforma, recuperación y rehabilitación del Parque Lucinda, en Fonsillón, un espacio que hasta ahora tenía un uso residual. Invertirá casi 60.000 euros en un espacio de ocio y convivencia dirigido a la población de todas las edades.
Se actuará sobre una superficie de 982 metros cuadrados, con forma rectangular y escalonada, que se organizará en tres niveles. «El parque constará de tres zonas perfectamente diferenciadas: una inferior, para merendero; la del medio, para un parque infantil, y la superior, destinada al deporte», explica el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel. El parque supondrá revitalizar O Fonsillón, una zona en expansión de Barbadás con muchas familias jóvenes.
