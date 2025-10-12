Al alza los concellos del rural que tienen numerados sus edificios

Cada vez hay más concellos que llevan a cabo la numeración de edificios y viviendas del término municipal para facilitar servicios como los de los carteros y los repartidores. En la provincia de Ourense son muchos los que se suman a esta tarea. En el Pontedeva se van a colocar alrededor de 500 placas con un número, y a mayores el nombre de la calle si lo tienen o el del pueblo o la parroquia. Hay otros ayuntamientos que también están en proceso para ello, como A Teixeira, Xunqueira de Espadanedo, Carballeda de Valdeorras y Muíños, entre otros.

La falta de números en las viviendas dificulta el trabajo de los carteros en el rural por lo que es una vieja reivindicación que está siendo atendida por muchas entidades locales. En el caso de Pontedeva, su alcalde, Juan Carlos González, apunta que ya aprobaron las calles en las que van a poner la numeración y también se designará a una plaza con el nombre del exalcalde José González Marquina, que gobernó durante 37 años. Cree que en un mes estará terminado este trabajo, con un coste de 16.000 euros aproximadamente. Cuenta para ello con una subvención de la Diputación.

Desde la empresa que está llevando a cabo este proyecto, Catoure S.L., explican que el trabajo consiste en crear una cartografía digital para colgar en la página web para consulta general, y se harán placas para todas las edificaciones. Esta información se remitirá al Catastro para que actualice las direcciones de las propiedades y también a Estadística, para que se registre cada numeración. A mayores, se remitirá una copia a Correos.

La próxima semana, técnicos de la empresa se reunirán con el Concello para mostrarle todo el trabajo realizado y, con su visto bueno, encargar las placas, que serán en aluminio con el número grafiado y otros datos. También se han creado calles para el polígono que se van a numerar. «Quedarán identificados viviendas, industrias y locales comerciales», apuntan, y se podrá visualizar en Google Maps.

Esta empresa ya se encargó del callejero de Pereiro, San Cibrao das Viñas y el de Vilariño de Conso, donde ya están colocadas las placas y solo resta por publicar el callejero virtual en la web.