Últimos días para solicitar las ayudas para el emprendimiento femenino de la Diputación

Hay que ser menor de 35 años, estar empadronada en la provincia y tener 6 meses de actividad | Las solicitudes se pueden enviar hasta el miércoles

L. G.

Ourense

El programa provincial de fomento del emprendimiento femenino afronta su recta final. Las interesadas tienen de plazo hasta el próximo 15 de octubre para presentar su solicitud a la convocatoria «EmprendOU en feminino», una línea de ayudas dirigida a mujeres menores de 35 años empadronadas en algún municipio de la provincia que cuenten con un mínimo de 6 meses de actividad empresaria.

La iniciativa, impulsada desde el área de Benestar de la Diputación, busca apoyar la actividad económica creada por mujeres jóvenes, especialmente en el ámbito rural. A pocos días del cierre, la participación ya alcanza los 75 proyectos registrados, procedentes de emprendedoras de 30 concellos diferentes, pero todavía queda crédito disponible, por lo que la Diputación anima a nuevas solicitantes a aprovechar la oportunidad antes del cierre del plazo.

Los proyectos presentados hasta ahora abarcan un amplio abanico de sectores, aunque destacan especialmente dos: la hostelería y el sociosanitario. En el primero, se han registrado propuestas tan diversas como un restaurante mexicano en O Carballiño o una pulpería en Amoeiro, además de cafeterías y bares repartidos por más de una veintena de municipios. En el segundo, muchas de las emprendedoras plantean abrir clínicas de salud, gabinetes psicológicos o farmacias, en algunos casos en localidades que carecían de este tipo de servicios.

