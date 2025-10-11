El proyecto RISC_PLUS avanza a pesar de los trámites burocráticos

El proyecto RISC_PLUS progresa más que adecuadamente, al menos en el lado español. Ayer tuvo lugar en Ourense la 19ª reunión de socios de la iniciativa de la Eurorregión para gestionar e l agua y prevenir inundaciones o sequías en las cuencas internacionales del Miño y el Limia, en la que se revisaron los avances alcanzados y se concretaron los próximos pasos a seguir para mejorar la resiliencia. El dato más destacado el progreso en la ejecución de los nuevos puntos de control de la red del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y del Sistema Automático de Calidad de las Aguas (SAICA).

9 de las 10 instalaciones que se preveían ejecutar en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ya están puestas en marcha. De esta forma, ya está casi completado el elenco de puntos de control, que comenzó con instalaciones en Friol (Lugo), Quiroga (Lugo) y O Rosal (Pontevedra), a las que siguieron las inauguradas en julio de Toreno (León) y la local Lobios. Por otra parte, se expusieron los avances en el análisis y predicción de los fenómenos asociados a las sequías e inundaciones, así como en el desarrollo de un enfoque metodológico para evaluar su impacto socioeconómico en la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal.

Sin embargo, varios trámites administrativos están alargando algunos de los plazos previstos, pues pese a que se planteaba dar por cerrado el proyecto este año, durante el encuentro se abordaron cuestiones relativas a la gestión del proyecto por las cuales se acordó fijar como nueva fecha de finalización del mismo el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todos los hitos programados. Desde la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil apuntan a que este retraso es debido a los permisos de Europa, que, como es habitual en este tipo de proyecto, no ha dado aprobación con el tiempo suficiente a algunos procedimientos.

El lado portugués vive además un episodio de papeleo individual. Al contrario de la aceleración española con la instalación de los SAIH y SAICA, al otro lado del Miño las 7 estaciones en ejecución estarán concluidas hacia el final de este año 2025, es decir, todavía no tiene en pleno funcionamiento ninguna de las estaciones que se le asignaron. Fuentes cercanas al proyecto señalan diferencias entre la burocracia de ambos países como motivo, pero advierten de que en las zonas donde se ejecutarán los puntos de control ya hay instalada señalización.

Desde RISC_PLUS aseguran que el aumento de plazos no ralentizará en ningún caso el impacto real del proyecto en la preservación, preparación y digitalización información hidrometeorológica de las cuencas fronterizas. Señalan además que el proyecto RISC_LM, del cual deriva el actual, consiguió ante la Unión Europea el 100% de ejecución, cuando este tipo de proyectos suele quedarse entre el 80 y el 90%.