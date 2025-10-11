Primer sendero accesible en el Xurés

La Xunta ha habilitado y señalizado el primer sendero accesible de la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés, en Riocaldo, en el concello de Lobios. El acondicionamiento del aparcamiento y la instalación de la señalización, complementan la adaptación de un tramo de 1.250 metros que discurre por el margen derecho del río Caldo, entre las termas y un área de recreo y descanso.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, así como varios alcaldes de la zona y personas de la Casa do Maior de Lobios, realizaron ayer un recorrido por la nueva ruta así como una visita a la zona, incluida en los terrenos del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. La adaptación del sendero, que tuvo en cuenta varias guías sobre diseño de accesibilidad en vías verdes y parques naturales, quedó completada recientemente con la señalización de la zona de aparcamiento. Se invirtieron 116.800 euros en la adecuación de los pavimentos, la adaptación de pasarelas, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de barandilas en las rampas, mesas, bancos y apoyos adaptados en el tramo de 1.250 metros.