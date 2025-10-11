El polígono reafirma su apuesta por una estación de mercancías

La Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao mantiene su apuesta poruna estación de mercancías, por lo que el día 16, a las 11.00 horas, celebrará un nuevo encuentro dentro del formato Ourense Industrial, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de crear un espacio de diálogo entre empresarios, administraciones e instituciones en torno a los retos del desarrollo económico e industrial de la provincia.

En esta ocasión, el encuentro adopta formato de foro, bajo el título «El futuro del transporte de mercancías en Ourense», y estará centrado en la modernización de la infraestructura ferroviaria y de su impacto en el crecimiento económico de la provincia. El foro servirá además para seguir impulsando y poniendo en valor la necesidad de construir una estación de mercancías ferroviarias en el polígono, una infraestructura considerada estratégica para el tejido empresarial ourensano. Se expondrán también los resultados del estudio del flujo de mercancías en la provincia, cuyos datos respaldan la necesidad de reestructurar el sistema logístico y justifican la idoneidad de situar la estación en el polígono de San Cibrao.