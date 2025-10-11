Nueva convocatoria de ayudas para la mejora de instalaciones termales de uso lúdico
La Xunta ha abierto el plazo de una nueva orden para las entidades locales, para actuaciones de acondicionamiento y mejora de las instalaciones de los espacios termales de uso lúdico. El plazo está abierto hasta el próximo 13 de octubre, con una partida plurianual (2025 y 2026) de 750.000 euros. La intensidad de las ayudas será de un 80 % del importe total de las obras subvencionables, con un máximo de 200.000 euros. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó este jueves el área termal do Bañiño, en Punxín, que recibió 300.000 euros.
